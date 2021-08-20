НЕЗАКОННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ К ВОЗДЕЛЫВАНИЮ НАРКОРАСТЕНИЙ

Сухум. 20 августа 20217 Абхазия-Информ. Сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными милиции отдела общественной безопасности УВД по г. Сухум провели оперативные мероприятия, в результате чего выявили насаждения наркосодержащих растений «конопли». Корни растений зелёного цвета со специфическим запахом, рассаженные в пластмассовые емкости, сотрудники милиции обнаружили и изъяли на приусадебном участке домовладения по улице Башкиртостанская, принадлежащем гражданину Смищенко Владиславу Валентиновичу 1974 г.р.

Согласно заключению экспертов, представленные на исследование растения «конопли» вида «Южно-Краснодарская» содержат наркотически активный компонент и могут быть использованы в качестве сырья для изготовления наркотического вещества.

По факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию на территории Республики Абхазия наркосодержащих растений в крупном размере в отношении гражданина Смищенко следственным отделом УВД по г. Сухум по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РА возбуждено уголовное дело. Последний решением Суда г. Сухум заключен под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.