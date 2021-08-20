КРАЖА В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 20 августа 20217 Абхазия-Информ. В Галском районе задержан житель с. Хашта Бокучава Онисе Толикиевич 1981 г.р., который подозревается в хищении сотового телефона из автомобиля, принадлежащего жителю г. Очамчыра.

Данное преступление раскрыто сотрудниками уголовного розыска ОВД по Галскому району по горячим следам, похищенное имущество изъято. В отношении Онисе Бокучава по ч. 2 ст. 155 УК РА возбуждено уголовное дело, расследование проводит группа дознания районного отдела внутренних дел.