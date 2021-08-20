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Абхазия Информ

КРАЖА В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ

Новости Пятница, 20 августа 2021 21:35
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КРАЖА В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 20 августа 20217 Абхазия-Информ. В Галском районе задержан житель с. Хашта Бокучава Онисе Толикиевич 1981 г.р., который подозревается в хищении сотового телефона из автомобиля, принадлежащего жителю г. Очамчыра.

Данное преступление раскрыто сотрудниками уголовного розыска ОВД по Галскому району по горячим следам, похищенное имущество изъято. В отношении Онисе Бокучава по ч. 2 ст. 155 УК РА возбуждено уголовное дело, расследование проводит группа дознания районного отдела внутренних дел.

Орган предварительного следствия районного отдела внутренних дел выходит в суд Галского района с ходатайством об избрании дальнейшей меры пресечения в отношении гражданина Бокучава в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 20 августа 2021 21:53

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