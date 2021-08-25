ПЯТЬ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ

Сухум. 25 августа 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб подписал Распоряжение Кабинета Министров, в соответствии с которым 27 августа (пятница) 2021 года объявляется дополнительным выходным днём.

26 августа – праздничный нерабочий день - День международного признания независимости Абхазии.

28 августа – праздничный нерабочий день - День Успения Пресвятой Богородицы. В связи с тем, что в этом году он приходится на субботу, нерабочим днем объявлен понедельник 30 августа.





