В СУХУМЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО ДОМА «ЧЕБОКСАРЫ – СУХУМ»

В столице Чувашии прошли встречи руководства города с представителями предприятий электротехнического кластера, агропромышленного комплекса и администрации города Сухум по вопросу открытия в Абхазии торгового дома «Чебоксары – Сухум».

Сухум. 25 августа 2021. Абхазия-Информ. Делегация Администрации Сухума во главе с заместителем главы Администрации Леоном Кварчия находится с рабочим визитом в городе Чебоксары.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в области экспорта продукции чебоксарских предприятий, которую в дальнейшем планируется представлять в торговом доме «Чебоксары – Сухум».

Представители Абхазии заинтересованы в оборудовании крупнейших предприятий региона «ЧЭАЗа», «ЭКРЫ», «ЭЛАРЫ», «ЧЕТРА», «Чувашкабель», а также в продукции пищевой промышленности.

«С нашей стороны уже сделаны первые шаги в плане торгово-экономического взаимодействия с городом Чебоксары. Мы начали с малого – заказали на заводе «ЧЕТРА» два погрузчика для городского хозяйства, на днях должны последние дефекты устранить и к нам направить. Мы настроены на взаимодействие. Я понимаю, что это не самый объемный, масштабный заказ, но решили начать с малого, посмотреть, как это все работает. Дальше будем потихонечку наращивать», – сказал заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчия.

Председатель постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по экономической политике и инвестициям Максим Ладилов рассказал о том, что в товарной структуре экспорта в страны СНГ и дальнего зарубежья первое место занимает продовольственная продукция, второе – машины, оборудование и транспортные средства, выпускаемые на предприятиях города.

«Мы уже поставляем продукцию электротехнического кластера и агропромышленного комплекса в более 30 стран мира. Сегодня мы продолжаем работать над наращиванием объемов производства экспортоориентированной продукции с выходом ее на новые рынки. Поэтому сотрудничество с вами в этом направлении также важно и ценно для нас», – отметил Ладилов.

В свою очередь представители города Сухум предложили поставку в Чувашскую Республику свежих сухофруктов, орехов и цитрусов.

В завершение встреч стороны пришли к выводу, что сотрудничество будет эффективным и взаимовыгодным для обеих сторон. Во встрече также приняли участие заместитель главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финансам Люция Сафина, начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей администрации города Чебоксары Сергей Петров, заместитель начальника департамента ЖКХ администрации города Сухум Руслан Авидзба, главный специалист отдела международных связей администрации города Сухум Денис Рачителев, руководитель отделения в г. Чебоксары представительства МИД России в Нижнем Новгороде Александр Погодейкин, и.о. начальника отдела инноваций и мониторинга Минпромэнерго Чувашии Роза Майорова, а также представители предприятий электротехнического кластера и агропромышленного комплекса.

6 апреля 2021 года, в ходе визита мэра Сухума Беслана Эшба в Чебоксары, было подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Сухумом и Чебоксарами.



Об этом сообщает сайт столицы.