«АЙТАИРА»: ИГНОРИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ПРЕДУМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИЗАЦИИ ЛЮБОГО ВОПРОСА

На иностранном медиаресурсе опубликована статья Изиды Чаниа «От перемены премьера не сменится курс президента».

Повторять обычно используемый ею привычный набор формулировок, нет смысла, поскольку сама статья – это идеология, а не результат журналистского исследования. Вместе с тем существует необходимость обратить внимание на определенные моменты.

Во-первых, когда премьер-министра публично обвиняют в части «ответственности за разрушение страны», любой, кто выдвигает тяжкие обвинения, должен осознавать свою ответственность за сказанное, даже если это – журналист под иностранным прикрытием.

Во-вторых, журналистская объективность предполагает, что при перечислении причин или претензий, которые могут быть использованы для отставки премьер-министра, необходимо пояснить природу возникновения тех или иных проблем.

В данном случае Изида Чаниа рассматривает в качестве достаточных для отставки следующие причины: «манипуляции с российскими пенсиями, которые выплачивают с большой задержкой; отмена абхазских пенсионных банковских карточек; поднятие цен на ГСМ, газ, электричество в условиях падения доходов населения и пандемии; разрешение на деятельность по добыче криптовалюты в условиях жесточайшего энергетического кризиса, последствием которой стало разрушение системы энергоснабжения» и т.д.

Поскольку Изида Чаниа умалчивает о происхождении некоторых проблем, то приходится восполнить вакуум.

Прежде всего, в вопросе о российских пенсиях. Никаких «манипуляций» с ними нет – выплачиваются регулярно и вовремя. Что касается отмены выплат через банкоматы, то это следствие допущенных с 2015 г. масштабных нарушений (непредоставление либо предоставление недостоверных сведений, получение пенсий умерших граждан). Общий объем излишне выплаченных сумм пенсий и доплат к ним составил 21.396 миллион рублей (по данным Пенсионного фонда России). Из них: излишняя выплата пенсий – 16.776 миллионов рублей, доплаты к пенсиям по Соглашению от 14.04.2015г. – 4.619 миллиона рублей.

Напоминаем, что это происходило как раз в период, когда Изида Чаниа «за особые заслуги» перед прежней властью получила орден «Ахьдз-Апша III степени и, вероятно, в приподнятом от успехов настроении, не обращала внимание на такие «мелочи».

Вопрос «о продлении лицензии нефтяной компании «Апсны-Ойл»п – из той же категории. Поскольку иных мотивов, кроме личных интересов, автор не допускает, то логика подсказывает: и те, ради кого надрываясь трудилась Изида Чаниа до и после государственного переворота 2014 года, тоже «имеют отношение» к «Апсны-Ойл» – они продлевали соответствующую лицензию.

С чего началась майнинговая эпопея и ухудшение энергоснабжения в стране давно и всем известно. Напомним, что раскручивание и прямое поощрение майнинга, как и планы перестроить экономику страны, внедрить национальную криптовалюту и создать крипторай в Абхазии – государственная идеология времен полного удовлетворения Изиды Чаниа деятельностью власти и их особых отношений. Но, естественно, по особым соображениям сотрудница иностранного СМИ опустила эти факты из общей биографии.

Она вообще «не помнит» ничего такого плохого за один отдельно взятый период – с мая 2014 г. и аж до последних президентских выборов: ни многочисленные похищения людей с целью выкупа, ни запредельное число убийств средь бела дня, ни ограбления банков и объектов торговли, ни многомиллионные хищения бюджетных средств.

Причина такого «беспамятства» предельно проста: то были соратники, близкие по идеологии персонажи, к тому же действовавшие крайне решительно с избранными жертвами. Такие серьезные товарищи могли открутить голову и собственному соловью, если птичка перепутала бы текст песен.

Далее. 11 тысяч 500 доз вакцин от коронавирусной инфекции завезено в республику на сегодняшний день. Но Чаниа говорит, что вакцин нет. 27.244 миллионов рублей выплачено надбавок медицинским работникам в ковид-госпиталях по состоянию на 1 июля 2021г. Но она утверждает, что пособия не выплачиваются.

Автор твердит, что премьер-министр А. Анкваб виновен в «создании условий для распространения пандемии». Реальность же в том, что в 2020 г. на борьбу с COVID-19 правительство под руководством А. Анкваба направило более 238 миллионов рублей, а с января по 23 августа 2021 г. на эти цели уже расходовано более 276 миллионов рублей. Эти суммы не включают пожертвования частных лиц.

По версии Изиды Чаниа, это не противодействие, а поощрение распространения инфекции. И дело тут не в реальных фактах, а в идеологических приоритетах автора.

Наконец, про цены на ГСМ. Абхазия не производит топливо. И пока страна вынуждена импортировать его из-за рубежа, она всецело зависит и будет впредь зависеть от конъюнктуры внешнего рынка. А национальная экономика не позволяет направлять бюджетные дотации на понижение цен на топливо, как это делает Российская Федерация.

Игнорирование реальности является свидетельством предумышленной политизации любого вопроса – главной и единственной задачи Изиды Чания.

Что касается конспирологических интерпретаций политической обстановки – без вопросов, тут нет ограничений кроме пределов личных фантазий, и журналист волен писать все, что взбредет. Только не манипуляция фактами.

ПП «Айтаира»

25.08.2021 г.