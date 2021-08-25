ГАЗ ПОДОРОЖАЕТ
Сухум. 25 августа 2021. Абхазия-Информ. На ближайшем заседании Кабинета министров будет принято решение о том, сколько будет стоить баллон газа в республике.
РУП «Абхазтоп» прогнозирует повышение цены одного баллона газа с 680 рублей до 1100 рублей. В эту сумму входит также доставка и выгрузка баллонов на дому.
Абхазия закупает газ в России у «Нефтегаз Сочи», где, как и в ситуации с топливом, выросли закупочные цены.
Если раньше РУП получало газ по 38 тысяч рублей за тонну, но новая партия поступила за 58 662 рублей за тонну. При этом, ввозной НДС на сжиженный газ не установлен.
Два вагона с газом находятся в Абхазии и один вагон в Адлере. Общее количество – 105 тонн. В РУП считают, что этого хватит на два месяца и дефицита не будет.