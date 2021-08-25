 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ
июля 28 2021

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 28 июля 2021. Абхазия-Информ. 2020 год войдет в мировую историю как год пандемии COVID-19.…
ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021
ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ

В мире

КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021

КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

23 августа в Киеве состоится саммит «Крымская платформа». Руководство Украины активно продвигает это мероприятие, зазывая…
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
августа 13 2021
В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГАЗ ПОДОРОЖАЕТ

Новости Среда, 25 августа 2021 19:40
Оцените материал
(0 голосов)
ГАЗ ПОДОРОЖАЕТ

Сухум. 25 августа 2021. Абхазия-Информ. На ближайшем заседании Кабинета министров будет принято решение о том, сколько будет стоить баллон газа в республике.

РУП «Абхазтоп» прогнозирует повышение цены одного баллона газа с 680 рублей до 1100 рублей. В эту сумму входит также доставка и выгрузка баллонов на дому.

Абхазия закупает газ в России у «Нефтегаз Сочи», где, как и в ситуации с топливом, выросли закупочные цены.

Если раньше РУП получало газ по 38 тысяч рублей за тонну, но новая партия поступила за 58 662 рублей за тонну. При этом, ввозной НДС на сжиженный газ не установлен.

Два вагона с газом находятся в Абхазии и один вагон в Адлере. Общее количество – 105 тонн. В РУП считают, что этого хватит на два месяца и дефицита не будет.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 25 августа 2021 19:41

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « «АЙТАИРА»: ИГНОРИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ПРЕДУМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИЗАЦИИ ЛЮБОГО ВОПРОСА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.