ГАЗ ПОДОРОЖАЕТ

Сухум. 25 августа 2021. Абхазия-Информ. На ближайшем заседании Кабинета министров будет принято решение о том, сколько будет стоить баллон газа в республике.

РУП «Абхазтоп» прогнозирует повышение цены одного баллона газа с 680 рублей до 1100 рублей. В эту сумму входит также доставка и выгрузка баллонов на дому.

Абхазия закупает газ в России у «Нефтегаз Сочи», где, как и в ситуации с топливом, выросли закупочные цены.