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Абхазия Информ

УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧНЕТСЯ В АБХАЗИИ С 1 СЕНТЯБРЯ

Новости Среда, 25 августа 2021 22:11
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УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧНЕТСЯ В АБХАЗИИ С 1 СЕНТЯБРЯ

Сухум. 25 августа 2021. Абхазия-Информ. Такое решение было принято совместно с руководством страны, министерством здравоохранения, министерством просвещения и языковой политики и санитарно-эпидемиологической службой.

При этом главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик заявила о необходимости вакцинации всех учителей республики от Covid-19.

«Я конечно понимаю, что у нас есть педагоги, у которых имеются медицинские отводы, но при вакцинации от Covid-19 они небольшие по списку. Я не думаю, что педагоги с противопоказаниями от прививки Covid-19будут оставаться на рабочих местах, потому что вирусная нагрузка от детей в классах которые придут 1 сентября в школу, будет мощной. Для того, чтобы эта вирусная нагрузка на педагога была минимальная, и в том числе, чтобы у педагога была иммунная защита, мы обяжем всех педагогов иметь вакцина профилактику», – сказала Скорик.

По словам главного санитарного врача из четырех тысяч абхазских учителей полторы тысячи уже переболели коронавирусом, 565 сделали прививки. Однако, чтобы проверить иммунный статус школьных преподавателей с 15 сентября Минздрав начнет бесплатное тестирование учителей на антитела.

«Будут использованы тест-системы на определение и наличие антител, как от заболевания, так и от вакцинации. На данный период времени мы такими тест-системами располагаем, поэтому все педагоги которые будут задействованы в учебном процессе, будут обследованы совершенно бесплатно», – подчеркнула Скорик.

Согласно принятому решению учебный процесс не будут делить на смены, так как в прошлом году такой метод не был эффективным.

«Мы же педагога не меняли, мы делили детей, а вирусная нагрузка на учителей ложилась также самая. По той картине, которая у нас сложилась за прошлый учебный год, мы пришли к выводу, что здесь еще возникает физическая нагрузка на педагога и у него падает иммунная защита не только к ковиду, но и к другим заболеваниям. Педагоги стали болеть больше и тяжесть в восстановительный период проходил намного сложнее», – отметила Скорик.

Чтобы обеспечить уровень эпидемиологической безопасности все педагоги обязаны будут проводить в защитных масках, родители должны обеспечить детей антисептиками. В санитарных узлах школ должны быть мыло, а в классах ультрафиолетовые рециркуляторы.

«Только при соблюдении всех мер можно сохранить непрерывный учебный процесс 2021 года», – считает Скорик.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 25 августа 2021 22:13

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