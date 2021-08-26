ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 139 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 25 августа 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 510 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 139 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 99 пациентов, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ – 25, 7 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 57 пациентов, 5 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Гудаутской ЦРБ умерла женщина 78 лет.
В российском военном госпитале умер мужчина 80 лет.
В Гагрской ЦРБ скончался мужчина 90 лет.
В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 75 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 24709 человек. Зарегистрировано 370 летальных случаев. Выздоровели 20450 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.