ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 139 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 25 августа 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 510 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 139 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 99 пациентов, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 33 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ – 25, 7 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 57 пациентов, 5 человек в тяжёлом состоянии здоровья.