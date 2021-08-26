С ДНЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ!

Затем церемония возложения пройдет в с. Джгерда Очамчырского района, где находится мемориал Второго Президента Республики Абхазия С.В. Багапш.

В 11:10 состоится церемония возложения цветов к мемориалу Первого Президента Республики Абхазия В.Г. Ардзинба в c. Нижняя Эшера Сухумского района.

Утром представители Администрации Президента, Парламента и Кабинета министров, участники Отечественной войны народа Абхазии, представители общественности и горожане возложили цветы к мемориалу в Парке Славы в Сухуме.

День признания Абхазии является праздничным выходным днем.

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После кровопролитной войны, 26 ноября 1994 года Верховный Совет Абхазии провозгласил независимость Абхазии, приняв Конституцию. Однако, данный факт не вызвал широкого международного резонанса, и до второй половины 2000-х Абхазия не была признана как самостоятельное государство.

Кардинально ситуация изменилась в августе 2008 года, когда грузинские войска по приказу президента Грузии Михаила Саакашвили вторглись в Южную Осетию. Ночью 8 августа 2008 года грузинская армия подвергла столицу Южной Осетии – город Цхинвал, а также приграничные югоосетинские сёла, массированному артиллерийскому обстрелу. Погибли десятки мирных жителей Южной Осетии и множество получили ранения, а также значительно пострадала инфраструктура республики.

Подобная военная операция готовилась и в отношении Абхазии. Поэтому Южная Осетия и Абхазия обратились к России с просьбой признать их независимость от Грузии.

13 лет назад, 26 августа 2008 года президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал указы о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

«Учитывая свободное волеизъявление абхазского и осетинского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии», – сказал Дмитрий Медведев в телеобращении.

Этот день стал поистине судьбоносным для народов Абхазии. Признание – это начало новой исторической эпохи – эпохи мира и процветания, а дата 26 августа 2008 года навсегда вошла в историю, как долгожданный день торжества исторической справедливости.

Признание суверенитета республики со стороны России стало залогом независимого и стабильного развития. Сегодня, будучи самостоятельным государством, Абхазия продолжает последовательно осуществлять социально-экономические преобразования, укреплять свои позиции на международной арене, являя собой пример национального единства и верности своему выбору.

9 сентября 2008 г. в Москве объявили об установлении дипломатических отношений между Россией и Абхазией.

14 сентября в Сухум с официальным визитом прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров., , заявили об учреждении посольств.

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Абхазия был подписан 17 сентября 2008 г. в Москве.

Признание независимости Абхазии Россией повлекло череду признаний другими странами.

5 сентября 2008 г. Абхазию признала Республика Никарагуа.

10 сентября 2009 г. Абхазию признала Венесуэла.

15 декабря 2009 г. – Республика Науру.

23 мая 2011 г. – Республика Вануату.

18 сентября 2011 г. – Республика Тувалу.

29 мая 2018 г. независимость Абхазии признала Сирия.

Если с именем Первого президента Владислава Ардзинба (1945-2010 гг.) многонациональный народ Абхазии связывает Победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., то международное признание независимости Абхазии - с именем президента Сергея Багапш (1949 - 2011 гг.).