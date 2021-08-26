 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ
июля 28 2021

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 28 июля 2021. Абхазия-Информ. 2020 год войдет в мировую историю как год пандемии COVID-19.…
ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021
ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ

В мире

КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021

КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

23 августа в Киеве состоится саммит «Крымская платформа». Руководство Украины активно продвигает это мероприятие, зазывая…
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
августа 13 2021
В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

С ДНЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ!

Новости Четверг, 26 августа 2021 10:27
Оцените материал
(0 голосов)
С ДНЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ!

Сухум. 26 августа 2021. Абхазия-Информ. В Абхазии отмечают государственный праздник – День международного признания республики.

Утром представители Администрации Президента, Парламента и Кабинета министров, участники Отечественной войны народа Абхазии, представители общественности и горожане возложили цветы к мемориалу в Парке Славы в Сухуме.

В 11:10 состоится церемония возложения цветов к мемориалу Первого Президента Республики Абхазия В.Г. Ардзинба в c. Нижняя Эшера Сухумского района.

Затем церемония возложения пройдет в с. Джгерда Очамчырского района, где находится мемориал Второго Президента Республики Абхазия С.В. Багапш.

День признания Абхазии является праздничным выходным днем. 

***

После кровопролитной войны, 26 ноября 1994 года Верховный Совет  Абхазии провозгласил независимость Абхазии, приняв Конституцию. Однако, данный факт не вызвал широкого международного резонанса, и до второй половины 2000-х Абхазия не была признана как самостоятельное государство.

Кардинально ситуация изменилась в августе 2008 года, когда грузинские войска по приказу президента Грузии Михаила Саакашвили вторглись в Южную Осетию. Ночью 8 августа 2008 года грузинская армия подвергла столицу Южной Осетии – город Цхинвал, а также приграничные югоосетинские сёла, массированному артиллерийскому обстрелу. Погибли десятки мирных жителей Южной Осетии и множество получили ранения, а также значительно пострадала инфраструктура республики.

Подобная военная операция готовилась и в отношении Абхазии. Поэтому Южная Осетия и Абхазия обратились к России с просьбой признать их независимость от Грузии.

13 лет назад, 26 августа 2008 года президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал указы о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

«Учитывая свободное волеизъявление абхазского и осетинского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии», – сказал Дмитрий Медведев в телеобращении.

Этот день стал поистине судьбоносным для народов Абхазии. Признание – это начало новой исторической эпохи – эпохи мира и процветания, а дата 26 августа 2008 года навсегда вошла в историю, как долгожданный день торжества исторической справедливости.

Признание суверенитета республики со стороны России стало залогом независимого и стабильного развития. Сегодня, будучи самостоятельным государством, Абхазия продолжает последовательно осуществлять социально-экономические преобразования, укреплять свои позиции на международной арене, являя собой пример национального единства и верности своему выбору.

9 сентября 2008 г. в Москве объявили об установлении дипломатических отношений между Россией и Абхазией.

14 сентября в Сухум с официальным визитом прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров., , заявили   об учреждении посольств.

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Абхазия был подписан 17 сентября 2008 г. в Москве.

Признание независимости Абхазии Россией повлекло череду признаний другими странами.

5 сентября 2008 г. Абхазию признала Республика Никарагуа.

10 сентября 2009 г. Абхазию признала Венесуэла.

15 декабря 2009 г. – Республика Науру.

23 мая 2011 г. – Республика Вануату.

18 сентября 2011 г. – Республика Тувалу.

29 мая 2018 г. независимость Абхазии признала Сирия.

Если с именем Первого президента Владислава Ардзинба (1945-2010 гг.) многонациональный народ Абхазии связывает Победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., то международное признание независимости Абхазии - с именем президента Сергея Багапш (1949 - 2011 гг.).

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 26 августа 2021 10:34

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 139 ЧЕЛОВЕК
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.