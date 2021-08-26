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Абхазия Информ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ С ДНЁМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ

Новости Четверг, 26 августа 2021 11:29
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ С ДНЁМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ

Сухум. 26 августа 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с государственным праздником – Днем международного признания независимости Республики Абхазия. В поздравлении говорится:

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем международного признания Республики Абхазия! Несмотря на то, что этот праздник появился в нашей новейшей истории совсем недавно, он объединил в себе все потери и достижения нашего народа на пути к независимости.

Признание Россией государственного суверенитета Абхазии без преувеличения стало одним из важнейших событий в истории нашего государства, актом торжества справедливости. Наша страна обрела мир, безопасность и возможности для развития.

Более того, наш союзник – Россия, с которой мы шли вместе многие века и которой мы всегда останемся благодарны.

В этот праздничный день, хочу пожелать стабильности, мира, процветания России, потому что, чем сильнее Россия, тем спокойнее и безопаснее становится в мире.

Мы также чтим память наших героев, отдавших свои жизни за свободу Отечества, всех граждан и друзей Абхазии, которые своими усилиями, по крупицам приближали нас к этому дню, наших лидеров Владислава Ардзинба, который привел наш народ к Победе в Отечественной войне, и Сергея Багапша, с чьим именем неразрывно связано международное признание.

Дорогие соотечественники, желаю всем мира, благополучия и процветания! Нагӡара ақәзааит Аҧсны Аҳәынҭқарра!

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 26 августа 2021 11:30

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