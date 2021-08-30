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Абхазия Информ

НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПИК КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Новости Понедельник, 30 августа 2021 11:51
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НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПИК КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Сухум. 30 августа 2021. Абхазия-Информ. С начала курортного сезона в связи с возросшей нагрузкой на таможенный пост МАПП Адлер Краснодарской таможни были предприняты дополнительные меры для обеспечения бесперебойной работы пункта пропуска.

В августе – в пиковый месяц нагрузок – российско-абхазскую границу ежесуточно пересекает более 10 тысяч транспортных средств и до 60 тысяч человек в обоих направлениях. Всего с 1 мая границу пересекли уже более 4,5 млн физлиц и порядка 1 млн транспортных средств, в том числе 45 тыс. экскурсионных автобусов.

В летний период количество пересекающих границу транспортных средств и физических лиц превышает проектную мощность пункта пропуска более чем в 4 раза. Несмотря на то, что пункт пропуска был введен в эксплуатацию в 2012 году и включает в себя 24 полосы движения для транспортных средств, в целях увеличения пропускной способности МАПП Адлер, снижения очередей и времени осуществления контроля на границе в ближайшее время планируется его дальнейшая реконструкция.

Таможенные операции и таможенный контроль осуществляются круглосуточно, в усиленном режиме. Стабильная работа пункта пропуска обеспечивается благодаря своевременно принятому комплексу мер: перераспределению потоков транспорта, использованию реверсивного движения, увеличению штатной численности поста, а также слаженной работы поста с другими государственными контрольными органами. В настоящее время на пост прикомандировано 30 сотрудников из Краснодарской и Крымской таможен. Работает дополнительная полоса движения для экскурсионных автобусов. Эти меры ускоряют прохождение таможенного и пограничного контроля, сокращают время оформления экскурсионных групп, прохождение контроля легковыми автомобилями, позволяют снизить нагрузку на основные линии контроля.

Одной из приоритетных задач в этот «горячий» период для таможенников является пресечение нарушений таможенного законодательства. С 1 мая текущего года постом возбуждено порядка 400 дел об административных правонарушениях, всего с начала года – 720 дел об АП. Большая часть выявляемых нарушений связана с недекларированием и недостоверным декларированием товаров, а также с несоблюдением запретов и ограничений. Предметами правонарушений в большинстве случаев являются алкоголь и табачная продукция.

Краснодарская таможня напоминает о необходимости соблюдения правил перемещения физлицами товаров и денежных средств через таможенную границу ЕАЭС. Беспошлинно можно ввозить 3 литра алкогольных напитков на одного человека, достигшего 18-летнего возраста. С уплатой пошлины – от 3-х до 5 литров, но не более 5. С освобождением от уплаты таможенных платежей совершеннолетние физические лица могут ввозить для личного пользования не более 1 блока (10 пачек) сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака. Без письменного декларирования разрешен единовременный ввоз/вывоз наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную, либо не превышающую в эквиваленте 10 000 (десять тысяч) долларов США.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 30 августа 2021 11:56

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