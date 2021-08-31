ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 25088 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 31 августа 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 30 августа проведено у 348 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 136 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 74 пациента, в тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 23, в Гагрской ЦРБ – 18, 4 человека в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 71 пациент, 7 человек в тяжёлом состоянии здоровья.