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Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 25088 ЧЕЛОВЕК

Новости Вторник, 31 августа 2021 12:05
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 25088 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 31 августа 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 30 августа проведено у 348 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 136 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 74 пациента, в тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 23, в Гагрской ЦРБ – 18, 4 человека в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 71 пациент, 7 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

В Гудаутской ЦРБ за три дня скончались : трое мужчин - 76, 73 и 53 лет, и три женщины – 63 , 71 и 79 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 25088 человек. Зарегистрировано 378 летальных случаев. Выздоровели 21165 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 31 августа 2021 12:08

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