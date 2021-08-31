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Абхазия Информ

ПРОДЛЕН СРОК ДОМАШНЕГО АРЕСТА ВРАЧЕЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА АБХАЗИИ

Новости Вторник, 31 августа 2021 13:03
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ПРОДЛЕН СРОК ДОМАШНЕГО АРЕСТА ВРАЧЕЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА АБХАЗИИ

Сухум. 31 августа 2021. Абхазия-Информ. Сухумский городской суд под председательством судьи Зарины Габеевой рассмотрел ходатайство следственного управления МВД Республики Абхазия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Льва Аргун и Ларисы Квеквескири.

Настоящее уголовное дело возбуждено следственным управлением МВД Республики Абхазия в отношении должностных лиц государственного учреждения Министерства здравоохранения Республики Абхазия, а именно в отношении главного врача ГУ МЗ «Национального онкологического центра» Льва Аргун и старшей медицинской сестры отделения химиотерапии Ларисы Квеквескири по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 157 УК Республики Абхазия.

Сухумский городской суд продлил срок домашнего ареста в отношении обвиняемого Льва Аргун на два месяца, то есть до 29 октября 2021 года.

Судом так же было вынесено постановление в отношении Ларисы Квеквескири, согласно которому срок домашнего ареста обвиняемой был продлен на два месяца, а всего до трех месяцев и двадцати девяти дней, то есть до 28 октября 2021 года.

В рамках настоящего дела осуществляется уголовное расследование в отношении заведующей дневным стационаром учреждения Нелли Лагвилава.

Постановления могут быть обжалованы в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия, через Сухумский городской суд, в течении 3 суток со дня их вынесения.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 31 августа 2021 13:05

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