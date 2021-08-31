КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН В АБХАЗИИ БУДЕТ ОФИЦИАЛЬНО ЗАКРЫТ 28 СЕНТЯБРЯ

Сухум. 31 августа 2021. Абхазия-Информ. К такому совместному решению пришли руководители Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РА, экологического ведомства, а также главы всех районов республики. Основным показателем при принятии данного решения стал природный фактор. В частности, понижение температуры морской воды, увеличение периодов штормов, высота волн и, связанные с этим, риски при купании в море.