КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН В АБХАЗИИ БУДЕТ ОФИЦИАЛЬНО ЗАКРЫТ 28 СЕНТЯБРЯ
Сухум. 31 августа 2021. Абхазия-Информ. К такому совместному решению пришли руководители Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РА, экологического ведомства, а также главы всех районов республики. Основным показателем при принятии данного решения стал природный фактор. В частности, понижение температуры морской воды, увеличение периодов штормов, высота волн и, связанные с этим, риски при купании в море.
После 28 сентября будет свернута работа спасательных пунктов на пляжах республики, изъяты ограничительные буи, определяющие купальную зону городских акваторий.
ГИМС МЧС Абхазии напоминает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на воде и правил безопасной эксплуатации маломерных судов в период и после официального закрытия купального сезона.