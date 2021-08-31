БОЛЕЕ 900 ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПОЙДУТ 1 СЕНТЯБРЯ В ШКОЛЫ СУХУМА
Сухум. 31 августа 2021. Абхазия-Информ. Начальник Управления образования столичной администрации Астанда Таркил сообщила, что точное количество первоклашек станет известно к 10 сентября.
«Сейчас заявителей более 900, но некоторые родители приводят детей сразу на линейку, потом только начинают процесс оформления документов», – уточнила Таркил. Праздничная линейка во дворах школ состоится с некоторыми ограничениями. Первый звонок проведут для первоклассников и 11-классников. Для всех остальных учеников в каждом классе проведут урок знаний и мужества.
Астанда Таркил сообщила, что в связи с эпидемиологической ситуацией, чтобы во дворах школ не создавать массового скопления, первоклассника может сопровождать один из родителей.
«Сопровождающие, как обычно с первоклашками приходят бабушки, дедушки, тети, дяди, братья и сестры, – нежелательны. Просим родителей соблюсти эти ограничения, чтобы дети здоровыми попали в наши школы», – сказала Астанда Таркил.
В столице Абхазии функционируют 15 общеобразовательных школ, одна вспомогательная и одна очно-заочная школы.
Об этом сообщает сайт столицы.