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Абхазия Информ

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ЕС ДЛЯ БОРЬБЫ С COVID-19

Новости Вторник, 31 августа 2021 19:56
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ЕС ДЛЯ БОРЬБЫ С COVID-19

Сухум. 31 августа 2021. Абхазия-Информ. В связи с кризисной ситуацией, сложившейся из-за COVID-19, 31 августа 2021 года Европейский Союз (ЕС) осуществил поставку необходимого груза для медицинских учреждений Абхазии.

В ответ на недавний тревожный всплеск случаев инфицирования COVID-19, через Совместный Координационный Механизм ЕС и ПРООН был поставлен гуманитарный груз, включающий защитное снаряжение, пульсоксиметры, цифровые термометры, а также санитарно-гигиенические предметы для поддержки медицинских учреждений. Поставка организована на основании запросов Гудаутской центральной больницы, Амбулаторного центра COVID-19, Галской центральной районной больницы и Сухумской городской инфекционной больницы.

В поставляемый груз также входят 200 медицинских костюмов биозащиты, 1600 одноразовых медицинских халатов, 18 000 бахил, 7 000 медицинских шапочек, 100 цифровых термометров, 60 пульсоксиметров,550 литров дезинфицирующего средства для рук, 300 литров дезинфицирующих средств и 50 литров жидкого мыла.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 31 августа 2021 19:58

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