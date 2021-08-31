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Абхазия Информ

ДОГОВОРИЛСЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Вторник, 31 августа 2021 20:09
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ДОГОВОРИЛСЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 31 августа 2021. Абхазия-Информ. Общественная организация «Центр правозащиты российских соотечественников в Абхазии» провела выездную встречу с руководством Галского района. В ходе встречи стороны договорились о сотрудничестве в области оказания юридической̆ помощи жителям района.

В ней приняли участие глава Администрации Галского района Константин Пилия, руководитель протокола районной Администрации Тея Аршба, заместитель главы Администрации Джамбул Кортава,  председатель районного Собрания Беслан Кантария, депутат районного Собрания Ольга Белоусова, руководитель «Центра правозащиты российских соотечественников в Абхазии» (член КСОРС)  Елена Жилинская, помощник руководителя Центра Альбина Топчян, руководитель благотворительного фонда «Поддержка» (член КСОРС) Анетта Бганба, руководитель пресс-службы КСОРС Абхазии Дмитрий Статейнов.

«Наш Центр бесплатно оказывает правовые консультации.  Любой гражданин России в Абхазии, да и не только, может получить эти консультации. Если нужно провести юридическое сопровождение, то мы его проведём, какие-то документы подпишем, в зависимости от ситуации конкретного человека», – сказала руководитель Центра Елена Жилинская, отметив, что каждый вопрос будет решаться в индивидуальном порядке. 

«Можете обращаться, мы будем очень этому рады», – добавила она.

Глава Администрации Галского района Константин Пилия поблагодарил руководство Центра за внимание к проблемам района, подчеркнув, что ситуацию нужно менять.

«Действительно, тема очень важная и насущная. Хочу вас поблагодарить за эту инициативу. Сейчас ситуация несколько сложная и её нужно менять. Мы готовы сотрудничать с вами в этом направлении», – сказал Пилия.
Об этом сообщает пресс-служба КСОРС.


Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 31 августа 2021 20:09

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