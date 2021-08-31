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Абхазия Информ

РЕМОНТ ТОМОГРОФА ЗАВЕРШАТ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ

Новости Вторник, 31 августа 2021 20:50
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РЕМОНТ ТОМОГРОФА ЗАВЕРШАТ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ

Сухум. 31 августа 2021. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба проверил как идет ремонт вышедшего из строя компьютерного томографа в Гудаутской ЦРБ.

Вчера российские специалисты заменили испорченную рентгеновскую трубку, а сегодня проверили работоспособность источника бесперебойного питания.

«По нашему заказу была доставлена и заменена рентгеновская трубка и аппарат был запущен в тестовом режиме. Было проведено проверочное исследование. Томограф заработал», – сообщил министр.

При этом Эдуард Бутба отметил, что сейчас продолжаются работы  с источником бесперебойного питания и как только они завершатся, томограф будет введен в эксплуатацию.

Специалисты заверили министра, что на это потребуется несколько дней.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.


Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 31 августа 2021 20:51

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