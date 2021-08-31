РЕМОНТ ТОМОГРОФА ЗАВЕРШАТ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ
Сухум. 31 августа 2021. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба проверил как идет ремонт вышедшего из строя компьютерного томографа в Гудаутской ЦРБ.
Вчера российские специалисты заменили испорченную рентгеновскую трубку, а сегодня проверили работоспособность источника бесперебойного питания.
«По нашему заказу была доставлена и заменена рентгеновская трубка и аппарат был запущен в тестовом режиме. Было проведено проверочное исследование. Томограф заработал», – сообщил министр.
При этом Эдуард Бутба отметил, что сейчас продолжаются работы с источником бесперебойного питания и как только они завершатся, томограф будет введен в эксплуатацию.
Специалисты заверили министра, что на это потребуется несколько дней.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.