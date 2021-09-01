ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

Сухум. 1 сентября 2021. Абхазия-Информ. Глава государства Аслан Бжания поздравил преподавателей, школьников и студентов Абхазии с началом учебного года. В поздравлении говорится:

День знаний – особенно дорогой и волнительный для каждого из нас праздник. Он остаётся с нами на всю жизнь в воспоминаниях о школьных годах, он пронизан благодарностью к нашим учителям за приобретенные знания.



1 сентября - особенный день для тех, кто впервые переступает порог школы. Сегодня они приходят на свой первый урок, знакомятся с учителями, встречают новых друзей.



В этот праздничный день хочу выразить слова благодарности нашим дорогим учителям. Нынешнее время возлагает на вас особую ответственность. По-прежнему остается угроза распространения коронавирусной инфекции. Прошу вас проявлять осторожность, выполнять все рекомендации врачей.



С Днем знаний я поздравляю студентов вузов, учащихся средне-специальных учебных заведений.



Дорогие друзья, будущее нашего молодого государства в ваших руках! От того, насколько вы ответственно отнесетесь к учебе, освоению нужных нашей стране профессий, без преувеличения будет зависеть наш завтрашний день.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов и личного счастья!



