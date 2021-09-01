ПЬЯНЫЙ ТУРИСТ РАНИЛ ДВУХ ЧЕЛОВЕК НОЖОМ

Сухум. 1 сентября 2021. Абхазия-Информ. Житель Самары, в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно нанес ножом многочисленные колото-резанные ранения в область шеи и рук 53-летнему хозяину Пицундской гостиницы «Сэр Рэмбо».

Завязалась драка, во время которой он также нанес ножевые ранения отдыхающей из Новосибирска и скрылся с места преступления.