ПЬЯНЫЙ ТУРИСТ РАНИЛ ДВУХ ЧЕЛОВЕК НОЖОМ
Сухум. 1 сентября 2021. Абхазия-Информ. Житель Самары, в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно нанес ножом многочисленные колото-резанные ранения в область шеи и рук 53-летнему хозяину Пицундской гостиницы «Сэр Рэмбо».
Завязалась драка, во время которой он также нанес ножевые ранения отдыхающей из Новосибирска и скрылся с места преступления.
Пострадавших госпитализировали в Гагрскую районную больницу.
Самого виновника происшествия по горячим следам сотрудники Пицундского отдела милиции задержали во дворе соседнего гостевого дома, на месте происшествия изъят нож.
По данному факту следственным отделом УВД по Гагрскому району собран соответствующий материал и переслан в прокуратуру для принятия процессуального решения.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.