ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 380 ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ ОТ COVID-19

Сухум. 1 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 31 августа проведено у 454 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 111 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 74 пациента, в тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 29 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 23, в Гагрской ЦРБ – 18, 4 человека в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 74 пациента, 7 человек в тяжёлом состоянии здоровья.