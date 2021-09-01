ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 380 ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ ОТ COVID-19
Сухум. 1 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 31 августа проведено у 454 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 111 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 74 пациента, в тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 29 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 23, в Гагрской ЦРБ – 18, 4 человека в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 74 пациента, 7 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Гудаутской ЦРБ скончалась женщина 66 лет.
В российском военном госпитале скончался пациент 1953 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 25199 человек. Зарегистрировано 380 летальных случаев. Выздоровели 21165 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.