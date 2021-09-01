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Абхазия Информ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА АНКВАБ С ДНЕМ ЗНАНИЙ

Новости Среда, 01 сентября 2021 11:57
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА АНКВАБ С ДНЕМ ЗНАНИЙ

Сухум. 1 сентября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил школьников, педагогов и родителей с началом нового учебного года.

Дорогие школьники, уважаемые педагоги и родители!

1 сентября во всех школах нашей страны пройдет День знаний.

Тысячи детей и подростков возобновляют учебу в школе, а многие впервые сядут за школьную парту, познакомятся со своим первым в жизни учителем.

Годы учёбы в школе – это самый важный, увлекательный, самый насыщенный и незабываемый период. Здесь закладываются основы знаний, полученных за всю историю развития человечества, раскрываются таланты.

Как и прежде, образование остается основой успешного будущего, достойной во всех смыслах жизни. Человеку необходимо непрерывное обучение, постоянное совершенствование своих способностей, потому что мир так же непрерывно меняется, он становится сложнее.

Мы, взрослые, всегда верим в то, что самые талантливые, самые способные, самые умные – наши дети, и они обязательно добьются всего, о чём мечтают. Такова природа родительских надежд, которые обязательно сбудутся.

Наша маленькая страна, пережившая за свою историю трудные испытания, нуждается в ваших знаниях и успехах, чтобы уверенно развиваться, укреплять свою государственность. Нынешний учебный год мы начинаем также в непростой ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Практика показывает необходимость строгого соблюдения санитарных норм во имя сохранения жизни и здоровья взрослых и детей. И мы преодолеем эту проблему, если будем беречь друг друга.  

Счастья вам, родителям, а образовательному сообществу республики – достойных учеников и новых успехов в педагогической и воспитательной деятельности. Мы очень надеемся на вас. Примите мои поздравления с началом учебного года!    

С уважением, Александр Анкваб.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 01 сентября 2021 12:02

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