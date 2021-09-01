 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ
июля 28 2021

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 28 июля 2021. Абхазия-Информ. 2020 год войдет в мировую историю как год пандемии COVID-19.…
ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021
ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ

В мире

КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021

КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

23 августа в Киеве состоится саммит «Крымская платформа». Руководство Украины активно продвигает это мероприятие, зазывая…
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
августа 13 2021
В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МККК

Новости Среда, 01 сентября 2021 12:48
Оцените материал
(0 голосов)
ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МККК

Сухум. 1 сентября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с представителем МККК по вопросам пропавших без вести на Кавказе Дэниелем Максуини, главой Миссии МККК Натаном Рейесом и помощником главы миссии Борисом Казанба.

Обсуждались вопросы текущей работы миссии МККК в республике, в частности, вопросы розыска пропавших без вести лиц на территории Абхазии в результате Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

Дэниел Максуини подчеркнул, что степень реализации программы по поиску и идентификации останков погибших в войне составляет 10% в Абхазии от общего числа без вести пропавших, тогда как, к примеру, на Балканах эта цифра достигает 70%.

Он отметил, что Красный Крест намерен наращивать возможности благодаря тесному сотрудничеству с Правительством и улучшить количественные показатели и в Абхазии, для того чтобы облегчить страдания родственников разыскиваемых.

В свою очередь Александр Анкваб заверил, что в правительстве по-прежнему ценят работу, которая проводится, и готовы оказывать всестороннюю поддержку и полное участия в организационных и других процессах.

Борис Казанба рассказал также о важном и актуальном направлении работы комитета – оказании помощи социально уязвимым слоям населения республики в период борьбы с пандемией.

«Пожилым одиноким людям, особенно тем, которые живут далеко от городов и развитой инфраструктуры, приходится очень непросто во время пандемии. Поддержка нужна и работникам медицинских учреждений, в том числе тем, которые отвечают за здоровье заключённых. Международный Комитет Красного Креста в Абхазии сосредоточился на помощи именно этим категориям населения», - сказал Казанба.

Представители МККК поинтересовались какой вид помощи может стать наиболее востребованным в период пандемии в 2021 и 2022 годах. Они согласились взаимодействовать с правительством во всех вопросах.

Об этом сообщает пресс-служба КМ Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 01 сентября 2021 12:49

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОЗДРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА АНКВАБ С ДНЕМ ЗНАНИЙ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.