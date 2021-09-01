ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МККК

Обсуждались вопросы текущей работы миссии МККК в республике, в частности, вопросы розыска пропавших без вести лиц на территории Абхазии в результате Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с представителем МККК по вопросам пропавших без вести на Кавказе Дэниелем Максуини, главой Миссии МККК Натаном Рейесом и помощником главы миссии Борисом Казанба.

Дэниел Максуини подчеркнул, что степень реализации программы по поиску и идентификации останков погибших в войне составляет 10% в Абхазии от общего числа без вести пропавших, тогда как, к примеру, на Балканах эта цифра достигает 70%.

Он отметил, что Красный Крест намерен наращивать возможности благодаря тесному сотрудничеству с Правительством и улучшить количественные показатели и в Абхазии, для того чтобы облегчить страдания родственников разыскиваемых.

В свою очередь Александр Анкваб заверил, что в правительстве по-прежнему ценят работу, которая проводится, и готовы оказывать всестороннюю поддержку и полное участия в организационных и других процессах.

Борис Казанба рассказал также о важном и актуальном направлении работы комитета – оказании помощи социально уязвимым слоям населения республики в период борьбы с пандемией.

«Пожилым одиноким людям, особенно тем, которые живут далеко от городов и развитой инфраструктуры, приходится очень непросто во время пандемии. Поддержка нужна и работникам медицинских учреждений, в том числе тем, которые отвечают за здоровье заключённых. Международный Комитет Красного Креста в Абхазии сосредоточился на помощи именно этим категориям населения», - сказал Казанба.

Представители МККК поинтересовались какой вид помощи может стать наиболее востребованным в период пандемии в 2021 и 2022 годах. Они согласились взаимодействовать с правительством во всех вопросах.

Об этом сообщает пресс-служба КМ Абхазии.