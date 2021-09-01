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Абхазия Информ

ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ - 2021

Новости Среда, 01 сентября 2021 18:29
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ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ - 2021

Сухум. 1 сентября 2021. Абхазия-Информ. Посольство России в Абхазии опубликовало информация для граждан России проживающих в Абхазии.

Вниманию граждан Российской Федерации, постоянно или временно проживающих в Республике Абхазия!

В соответствии с Федеральным законом № 20 – ФЗ выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва проходят по федеральному и одномандатному избирательным округам. 

По решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации участки, расположенные на территории Республики Абхазия, отнесены к следующим одномандатным округам: 

Номер и адрес избирательного участка:

№ 8000

г. Сухум, проспект Аиааира, д. 33, здание средней школы № 10;

№ 8001

г. Сухум, ул. Картозия, д. 6, здание средней школы № 5;

№ 8002

г. Гагра, проспект В.Ардзинба, д. 84, здание Дома культуры;

№ 8003

п. Пицунда, ул. Гицба, д. 7, здание Дома культуры;

№ 8004

г. Гудаута, ул. 23 июля, д. 2, здание средней школы № 2;

№ 8005

п. Бамбора, ул. Абазинская, д. 112, здание Бамборской средней школы;

№ 8007

г. Очамчыра, ул. Лакоба, д. 22, здание средней школы № 2;

№ 8008

г. Ткуарчал, проспект Свободы, д. 28, здание Дворца культуры им. Д.Гулия;

№ 8019

г. Гал, ул. Леона, д. 1, здание Дома культуры.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 01 сентября 2021 18:32

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