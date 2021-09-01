ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ - 2021

Сухум. 1 сентября 2021. Абхазия-Информ. Посольство России в Абхазии опубликовало информация для граждан России проживающих в Абхазии.

Вниманию граждан Российской Федерации, постоянно или временно проживающих в Республике Абхазия!

В соответствии с Федеральным законом № 20 – ФЗ выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва проходят по федеральному и одномандатному избирательным округам.

По решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации участки, расположенные на территории Республики Абхазия, отнесены к следующим одномандатным округам: