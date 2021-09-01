ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ - 2021
Сухум. 1 сентября 2021. Абхазия-Информ. Посольство России в Абхазии опубликовало информация для граждан России проживающих в Абхазии.
Вниманию граждан Российской Федерации, постоянно или временно проживающих в Республике Абхазия!
В соответствии с Федеральным законом № 20 – ФЗ выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва проходят по федеральному и одномандатному избирательным округам.
По решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации участки, расположенные на территории Республики Абхазия, отнесены к следующим одномандатным округам:
Номер и адрес избирательного участка:
№ 8000
г. Сухум, проспект Аиааира, д. 33, здание средней школы № 10;
№ 8001
г. Сухум, ул. Картозия, д. 6, здание средней школы № 5;
№ 8002
г. Гагра, проспект В.Ардзинба, д. 84, здание Дома культуры;
№ 8003
п. Пицунда, ул. Гицба, д. 7, здание Дома культуры;
№ 8004
г. Гудаута, ул. 23 июля, д. 2, здание средней школы № 2;
№ 8005
п. Бамбора, ул. Абазинская, д. 112, здание Бамборской средней школы;
№ 8007
г. Очамчыра, ул. Лакоба, д. 22, здание средней школы № 2;
№ 8008
г. Ткуарчал, проспект Свободы, д. 28, здание Дворца культуры им. Д.Гулия;
№ 8019
г. Гал, ул. Леона, д. 1, здание Дома культуры.