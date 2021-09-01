ПОСОЛ ЗАУР ГВАДЖАВА ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ ВЕНЕСУЭЛЫ

На встрече обсуждались вопросы укрепления и развития отношений между Венесуэлой и Абхазией в области культуры на основе «Соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Боливарианской Республики Венесуэла о сотрудничестве в области культуры», которое было подписано в 2017 году во время визита делегации во главе с министром иностранных дел Дауром Кове в Венесуэлу.

Сухум. 1 сентября 2021. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла и Республике Никарагуа Заур Гваджава, провел встречу с министром культуры Боливарианской Республики Венесуэла Эрнесто Вильегасом и с генеральным директором министерства культуры генералом Оскаром Мачука Эрнандесом.

Встреча состоялась в президентском доме в городе Каракас, с целью возобновления сотрудничества в области культуры, прерванного из-за пандемии COVID-19, и планирования будущих проектов между двумя странами.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии двустороннего сотрудничества, рассмотрели аспекты дальнейшего взаимодействия в области культуры и укрепления отношений между Абхазией и Венесуэлой.

Заур Гваджава поблагодарил министра за приглашение и рассказал об истории, культуре и туризме Республики Абхазия.

Он также напомнил, что в Венесуэлу приезжали два абхазских президента, и выразил надежду, что вскоре делегация высокого уровня приедет в Республику Абхазия для дальнейшего укрепления дружеских связей.

В свою очередь, министр Вильегас поблагодарил посла за визит и выразил готовность к дальнейшему двустороннему сотрудничеству в области культуры.

Он также выразил заинтересованность спортивной жизнью Заура Гваджава, который до назначения послом был тренером национальной сборной Венесуэлы по боксу.

Министра также очень заинтересовала первая дидактическая книга о боксе, которую написал посол для национальной команды бокса Венесуэлы. Он предложил Зауру Гваджава представить свою книгу на следующей Международной книжной ярмарке (Фильвен), которая состоится в ноябре этого года.

Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. В конце стороны обменялись подарками.