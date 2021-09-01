ЭМИНЕ ЯЗЫЧБА НАЗНАЧЕНА ГЛАВВРАЧОМ СЭС ГАГРСКОГО РАЙОНА
Сухум. 1 сентября 2021. Абхазия-Информ. Эмине Язычба назначена главным врачом государственной санитарно-эпидемиологической службы Администрации Гагрского района.
Приказ о назначении подписал глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш 01.09.2021 г.
Язычба Эмине Руслановна:
в 2008 году окончила РГМУ Федеральное агенство по здравоохранению и социальному развитию, по специальности «лечебное дело»;
2008-2010 гг. – клиническая ординатура по специальности дерматовенерология;
2011-2014 гг. – зам.директора пансионата «Энергетик»;
2015 г. – врач эпидемиолог Гагрской СЭС;
с 18.06.2021 г. – и.о. главного врача государственной санитарно-эпидемиологической службы Администрации Гагрского района.