 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ
июля 28 2021

ХРОНИКА ПАНДЕМИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 28 июля 2021. Абхазия-Информ. 2020 год войдет в мировую историю как год пандемии COVID-19.…
ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021
ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ

В мире

КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021

КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

23 августа в Киеве состоится саммит «Крымская платформа». Руководство Украины активно продвигает это мероприятие, зазывая…
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
августа 16 2021
РОССИЯ СНИМЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ТРИ ПОПУЛЯРНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНЫ
В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
августа 13 2021
В ЯПОНИИ ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНОЙ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЭМИНЕ ЯЗЫЧБА НАЗНАЧЕНА ГЛАВВРАЧОМ СЭС ГАГРСКОГО РАЙОНА

Новости Среда, 01 сентября 2021 19:31
Оцените материал
(0 голосов)
ЭМИНЕ ЯЗЫЧБА НАЗНАЧЕНА ГЛАВВРАЧОМ СЭС ГАГРСКОГО РАЙОНА

Сухум. 1 сентября 2021. Абхазия-Информ. Эмине Язычба назначена главным врачом государственной санитарно-эпидемиологической службы Администрации Гагрского района.

Приказ о назначении подписал глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш 01.09.2021 г.

Язычба Эмине Руслановна:

в 2008 году окончила РГМУ Федеральное агенство по здравоохранению и социальному развитию, по специальности «лечебное дело»;

2008-2010 гг. – клиническая ординатура по специальности дерматовенерология;

2011-2014 гг. – зам.директора пансионата «Энергетик»;

2015 г. – врач эпидемиолог Гагрской СЭС;

с 18.06.2021 г. – и.о. главного врача государственной санитарно-эпидемиологической службы Администрации Гагрского района.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 01 сентября 2021 19:36

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 2 СЕНТЯБРЯ ДВИЖЕНИЕ НА ЧАСТИ УЛИЦЫ ЛАКОБА БУДЕТ ПЕРЕКРЫТО НА ТРИ ЧАСА МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОСЕТИЛ МОБИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ В СУХУМЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.