ЭМИНЕ ЯЗЫЧБА НАЗНАЧЕНА ГЛАВВРАЧОМ СЭС ГАГРСКОГО РАЙОНА

Приказ о назначении подписал глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш 01.09.2021 г.

в 2008 году окончила РГМУ Федеральное агенство по здравоохранению и социальному развитию, по специальности «лечебное дело»;

2008-2010 гг. – клиническая ординатура по специальности дерматовенерология;

2011-2014 гг. – зам.директора пансионата «Энергетик»;

2015 г. – врач эпидемиолог Гагрской СЭС;

с 18.06.2021 г. – и.о. главного врача государственной санитарно-эпидемиологической службы Администрации Гагрского района.