МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОСЕТИЛ МОБИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ В СУХУМЕ

Бутба, а также заместитель министра обороны Абхазии Нодар Авидзба и начальник госпиталя Абдулмеджид Магомедов обсудили ряд рабочих вопросов. «Никаких сбоев нет. Пациентам своевременно оказывается вся необходимая медицинская помощь. Нет проблем с питанием и размещением наших медиков, вода подаётся постоянно», – отметил Абдулмеджид Магомедов.

При этом он подчеркнул, что все необходимые условия размещения как для пациентов, так и для врачей были подготовлены еще до приезда мобильного госпиталя в Абхазию.

«Обстановка сложная, но контролируема. На 1 сентября в госпитале 78 пациентов, из них 10 – в тяжелом состоянии», – сообщил начальник госпиталя. Каждый день госпиталь принимает в среднем по 9 -10 человек.

«Состояние здоровья больных в основном среднее, есть и тяжелые, есть и с лёгким течением заболевания. Всего за время работы стационарное лечение прошли 48 пациентов», – сказал он.

Магомедов выразил слова благодарности за поддержку Минздраву и Минобороны Абхазии.

«Мы плотно взаимодействуем с госпиталем по всем организационным вопросам. Специалисты Минздрава и медики госпиталя постоянно поддерживают связи, что способствует эффективной работе», – сказал Эдуард Бутба.

Он зашел и в «красную зону», поинтересовался состоянием здоровья пациентов с коронавирусной инфекцией.

По итогам визита министр отметил, что госпиталь оказывает медицинскую помощь пациентам на достойном уровне.

«Еще раз от имени Минздрава и всех жителей страны хочу выразить благодарность коллективу мобильного госпиталя за неоценимую помощь в лечении коронавирусных больных», – сказал Бутба.

Российский мобильный многопрофильный военный госпиталь развернут в Сухуме с 18 августа. Он оснащен современным оборудованием и лекарственными препаратами. В палатках развернуты приемное отделение, лаборатория и рентген-кабинет.

Под палаты для пациентов выделен корпус №3 пансионата. Мобильный многопрофильный госпиталь рассчитан на 100 койко-мест, при необходимости есть возможность оборудовать еще 50 койко-мест.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

Об этом сообщает сайт Минздрава.