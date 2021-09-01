УЧАСТИЕ ТПП АБХАЗИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ СОРВАНО ПО ВИНЕ ГРУЗИИ

CNR Food Istanbul является уникальной бизнес-платформой, с участием более 1000 брендов, ориентированных на 35 000 профессиональных посетителей, поддержанных Ассоциацией экспортеров Стамбула. Профессионалы пищевой промышленности и производства напитков из Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, России и Балкан открывают новые возможности для развития бизнеса в турецкой промышленности. Статистика показывает, что ярмарки, организуемые организациями CNR Holding в Стамбуле, с каждым годом становятся все более успешными.

Сухум. 1 сентября 2021. Абхазия-Информ. Сегодня, в Стамбуле открылась международная выставка продуктов питания и напитков «CNR Food Istanbul». Во II-й Специальной секции для алкогольных напитков и знатоков вин» было запланировано участие Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в целях презентации продукции абхазских производителей. (Выставка продлится до 4 сентября.)

Стоит отметить, что решение принять участие в выставке руководство ТПП приняло заблаговременно: проводились длительные переговоры для прохождения регистрации и разработки схемы павильона, были перечислены необходимые суммы за аренду декора павильонов.

К сожалению, посольство Грузии в Турции, выразило протест в связи с участием Республики Абхазия в качестве независимого государства в вышеупомянутой выставке и обратилась с нотой протеста в Министерство иностранных дел Турции. Организаторы выставки, под давлением МИД Турции, в последний момент были вынуждены исключить Абхазию из состава стран-участниц о чем и уведомили ТПП.

Аналогичный случай произошел неделей ранее, когда в адрес ТПП РА поступил отказ в выставке продуктов питания и напитков «WorldFoodPoland», в столице Польши – Варшаве, проведение которой было запланировано на 5-7 апреля 2022 года.

Организаторы выставки, также сослались на вмешательство посольства Грузии в Польше и давление со стороны МИДа. Польша, как член Организации Объединенных Наций считает Абхазию юридически частью Грузии. В связи с этим, организаторы отказали Торгово-промышленной палате Абхазии в участии в выставке в качестве независимого государства, хотя участие ТПП в данном мероприятии было подтверждено еще два года назад, но из-за пандемии перенесено на 2022 г.

WorldFood Poland – крупнейшая выставка продуктов питания в Польше, объединяющая региональных дистрибьюторов, розничных торговцев, производителей и ассоциации. Выставка зарекомендовала себя как продуктивный инструмент для связи уже существующих клиентов и деловых партнеров, а также для встреч с потенциальными партнерами.

Такие случаи давно не является исключением и стали для Грузии своего рода «сложившейся традицией». Ее посольства по всему миру очень быстро реагируют на участие Торгово-промышленной палаты Абхазии в различных мероприятиях и всячески препятствуют этому процессу. При этом, грузинская сторона тщательно отслеживает действия ТПП, в особенности, в период ограничений, связанных с распространением COVID-19.

Такого рода действия наносят серьезный ущерб деятельности ТПП, направленной на развитие торгово-экономических связей Абхазии с иностранными государствами. Палата постоянно ведет такую работу с целью развития внешнеэкономической деятельности республики и содействия эффективности экспорта отечественной продукции.

Несмотря на существующие преграды и непрекращающиеся провокации со стороны Грузии, Торгово-промышленная палата и впредь будет принимать участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, продвигать положительный имидж республики и всегда доносить достоверную информацию об Абхазии мировому сообществу