ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 125 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 1 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 562 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 125 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 64 пациента, в тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 29 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 23, в Гагрской ЦРБ – 17, 6 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 67 пациентов, 6 человек в тяжёлом состоянии здоровья.