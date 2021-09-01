ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 125 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 1 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 562 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 125 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 64 пациента, в тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 29 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 23, в Гагрской ЦРБ – 17, 6 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 67 пациентов, 6 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Последнее от Super User
- УЧАСТИЕ ТПП АБХАЗИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ СОРВАНО ПО ВИНЕ ГРУЗИИ
- МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОСЕТИЛ МОБИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ В СУХУМЕ
- ЭМИНЕ ЯЗЫЧБА НАЗНАЧЕНА ГЛАВВРАЧОМ СЭС ГАГРСКОГО РАЙОНА
- 2 СЕНТЯБРЯ ДВИЖЕНИЕ НА ЧАСТИ УЛИЦЫ ЛАКОБА БУДЕТ ПЕРЕКРЫТО НА ТРИ ЧАСА
- ПОСОЛ ЗАУР ГВАДЖАВА ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ ВЕНЕСУЭЛЫ