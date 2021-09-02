3 СЕНТЯБРЯ В РЯДЕ РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ НЕ БУДЕТ ВОДЫ

Сухум. 2 сентября 2021. Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» Сухума сообщает, что в связи с ремонтом полиэтиленовой трубы d=110 мм по адресу ул. Чалмаз 2; Чалмаз 8; угол ул. В. Лакоба – ул. Киараз завтра, 3 сентября, с 01:00 до 18:00 будет прекращена подача питьевой воды на Новый Район, ул. Эшба, Старый посёлок, Колос, ул. Адыгейская, ул. Дзидзария, вокзал, центр города, рынок и Маяк.

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.