ЗАДЕРЖАН ГРАЖДАНИН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ «ЗАКЛАДКИ» НАРКОВЕЩЕСТВА

Сухум. 2 сентября 2021. Абхазия-Информ. В результате проведённых оперативных мероприятий, сотрудниками УКОН МВД в Сухуме, по ул. Ардзинба, по подозрению в распространении наркотических средств путем так называемых «тайных закладок» задержан Саидов Карим Абуталимович 1999 г.р., временно проживающий в столице.

В ходе личного досмотра у вышеназванного гражданина сотрудниками милиции изъяты 12 заизолированных свёртков со светлым веществом внутри. Согласно проведенному исследованию в ЭКЦ МВД РА было установлено, что вещество, изъятое у гр. Саидова является наркотическим средством «метадон».