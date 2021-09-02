ЗАДЕРЖАН ГРАЖДАНИН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ «ЗАКЛАДКИ» НАРКОВЕЩЕСТВА
Сухум. 2 сентября 2021. Абхазия-Информ. В результате проведённых оперативных мероприятий, сотрудниками УКОН МВД в Сухуме, по ул. Ардзинба, по подозрению в распространении наркотических средств путем так называемых «тайных закладок» задержан Саидов Карим Абуталимович 1999 г.р., временно проживающий в столице.
В ходе личного досмотра у вышеназванного гражданина сотрудниками милиции изъяты 12 заизолированных свёртков со светлым веществом внутри. Согласно проведенному исследованию в ЭКЦ МВД РА было установлено, что вещество, изъятое у гр. Саидова является наркотическим средством «метадон».
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в отношении задержанного, последний указал места сделанных им ранее «тайных закладок», в результате чего изъяты еще два свертка с аналогичным веществом. Саидов пояснил, что фотографии с места «тайной закладки» посредством мобильной связи он пересылал так называемому «диспетчеру» и за каждую реализованный адрес получал вознаграждение в размере 600 рублей. По месту временного проживания задержанного, в сумке с личными вещами, обнаружены и изъяты еще 26 аналогичных свертков с расфасованным в них наркотическим средством «метадон», которые Саидов не успел реализовать.
Общая масса изъятого у Карима Саидова наркотического средства «метадон» составила порядка 16 грамм, в отношении Карима Саидова по ч. 3 ст. 224 УК РА возбуждено уголовное дело, последнему вменяется незаконные приобретение, перевозка, хранение с целью сбыта, а равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере. Расследование проводит следственное управление МВД Республики Абхазия.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.