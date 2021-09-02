РАСЧИСТИЛИ ДОРОГУ

Сухум. 2 сентября 2021. Абхазия-Информ. Сильный дождь и ветер стали причиной падения нескольких деревьев на участок автотрассы Псоу – Ингур между селами Адзюбжа и Кындыг Очамчырского района. В следствие чего было временно приостановлено движение автомобилей.

Сотрудники ПСЧ Очамчыры при поддержке районного ГАИ и предприятия коммунального хозяйства распилили деревья, расчистили завал и тем самым деблокировали автотрассу.

Движение автотранспорта на данном участке восстановлено в полном объеме.