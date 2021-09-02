Сухум. 2 сентября 2021. Абхазия-Информ. На улице Абазинской продолжаются работы по ремонту ливневого коллектора. В связи с этим с 05:00 до 08:00 2 сентября движение по улице Лакоба от улицы Воронова до улицы Абазинской было перекрыто. В настоящее время движение возобновлено, но оно затруднено в связи с проводимыми работами.

Работы по замене ливневого коллектора проводятся по Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 гг.



Об этом сообщает сайт столицы.