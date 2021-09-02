СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ СТАЛ ПАРТНЕРОМ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИАКЛУБА «ФОРМАТ-А3»
Сухум. 2 сентября 2021. Абхазия-Информ. Союз журналистов Абхазии стал партнером международного медиаклуба «Формат-А3», который был создан журналистами «Комсомольской правды» и ВГТРК в июле 2009 года.
Последние десять лет медиаклуб проводил серию интеллектуальных встреч в Таллине, Риге, Вильнюсе, Кишиневе и Минске. А теперь готов продолжить свою работу в Абхазии.
Работа медиаклуба направлена на улучшение взаимопонимания в профессиональном журналистском сообществе. Важен обмен объективной информацией о событиях, происходящих на постсоветском пространстве, в целом в мире. Проект даст возможность абхазским журналистам встретиться с представителями российской интеллектуальной элиты, задать спикерам напрямую самые острые вопросы о событиях в России, Абхазии и в мире в целом, обменяться мнениями по широкому кругу вопросов. В качестве экспертов, готовы посетит Абхазию известные журналисты, писатели, политологи, экономисты, деятели культуры и искусства.
Реализация совместных проектов международного медиаклуба «Формат-А3» и Союза журналистов Абхазии начнется уже в сентябре текущего года. При определении гостей проекта Союз журналистов будет учитывать рекомендации журналистов, редакции СМИ республики, а также творческих союзов и научных институтов Абхазии.