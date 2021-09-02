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Абхазия Информ

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ СТАЛ ПАРТНЕРОМ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИАКЛУБА «ФОРМАТ-А3»

Новости Четверг, 02 сентября 2021 19:17
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СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ СТАЛ ПАРТНЕРОМ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИАКЛУБА «ФОРМАТ-А3»

Сухум. 2 сентября 2021. Абхазия-Информ.  Союз журналистов Абхазии стал партнером международного  медиаклуба «Формат-А3», который был   создан журналистами «Комсомольской правды» и ВГТРК в июле 2009 года. 

Последние десять лет медиаклуб проводил серию интеллектуальных встреч в Таллине, Риге, Вильнюсе, Кишиневе и Минске. А теперь готов продолжить свою работу в Абхазии. 

Работа медиаклуба направлена на улучшение взаимопонимания в профессиональном журналистском сообществе. Важен обмен объективной информацией о событиях, происходящих на постсоветском пространстве, в целом в мире. Проект даст возможность  абхазским журналистам встретиться  с представителями российской интеллектуальной элиты, задать спикерам напрямую самые острые вопросы о событиях в России, Абхазии и в мире в целом, обменяться мнениями по широкому кругу вопросов. В качестве экспертов, готовы посетит Абхазию известные журналисты, писатели, политологи, экономисты, деятели культуры и искусства. 

Реализация совместных проектов международного  медиаклуба «Формат-А3» и Союза журналистов Абхазии начнется уже в сентябре текущего года. При определении гостей проекта Союз журналистов будет учитывать рекомендации журналистов, редакции СМИ республики, а также творческих союзов и научных институтов Абхазии.  

Прочитано 0 раз Последнее изменение Четверг, 02 сентября 2021 19:22

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