Сухум. 2 сентября 2021. Абхазия-Информ. Союз журналистов Абхазии стал партнером международного медиаклуба «Формат-А3», который был создан журналистами «Комсомольской правды» и ВГТРК в июле 2009 года.

Последние десять лет медиаклуб проводил серию интеллектуальных встреч в Таллине, Риге, Вильнюсе, Кишиневе и Минске. А теперь готов продолжить свою работу в Абхазии.