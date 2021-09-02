ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ

«В борьбе с коронавирусной инфекцией руководство Абхазии предпринимает максимум усилий, чтобы минимизировать последствия этой проблемы. Существенную помощь нам оказывает руководство России. Уже во второй раз разворачивается многопрофильный военный госпиталь в Абхазии, неоднократно к нам приезжали бригады врачей. Дважды мы получили противовирусную вакцину, но вопрос вакцинации все еще остро стоит в республике, и мы хотели бы вас об этом проинформировать. В Администрации Президента России и в Минздраве знают об этой проблеме, и если вы поддержите нас в вопросе получения очередной партии вакцины в сентябре, мы будем вам признательны», – сказал президент.

Он затронул и тему последствий недавних стихийных бедствий, обрушившихся на Абхазию. «В этом году у нас, как никогда, было несколько масштабных стихийных бедствий. Мы завершаем работу по подсчёту ущерба, нанесенного стихией. По предварительным данным, это существенная сумма для Абхазии. Мы были бы признательны российской стороне за посильную помощь», – сказал Бжания.

На встрече шла речь о целом ряде проблем, требующих решения, таких как – развитие дорожной инфраструктуры, электроэнергетика, водоснабжение и канализация, восстановление и введение в эксплуатацию аэропорта, железная дорога, морское сообщение, утилизация твердых бытовых отходов, восстановление отдельных памятников христианской культуры, вопросы связанные с налоговой сферой, режимом работы на государственной границе и др.

В решении этих и других проблем существенную помощь Абхазии оказывает Россия. Президент выразил надежду на то, что РФ и впредь будет поддерживать и оказывать помощь республике.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач поблагодарил абхазскую сторону за тёплый прием и отметил, что российская сторона подтверждает свою заинтересованность и готовность постепенно наращивать, расширять и укреплять абхазо-российские отношения.

«Перемещаясь в сторону Сухума мы успели сделать несколько остановок и осмотреть некоторые объекты. Какие-то из них действительно вызывают радость и гордость за то, что в рамках предыдущей работы удалось усилить объекты культурного наследия и энергетической отрасли республики. Понятно, что есть над чем работать дальше и что эти объекты в первоочередном порядке попадут в наши следующие программы, либо будут дофинансированы в ходе выполнения тех программ, которые у нас еще продолжают реализовываться. Важно отметить, что экономики наших стран становятся ближе, товарооборот между нашими странами за первое полугодие, по данным российской таможни, составил более 143 млн долларов, что на 43% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие связи и отношения нужно и дальше поддерживать и расширять нашим двум странам», – сказал Дмитрий Вольвач.

Во встрече участвовали вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Алхас Квициния, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, заместитель руководителя Администрации президента Валерий Папба.

Об этом сообщает пресс-служба президента.