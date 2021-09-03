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Абхазия Информ

ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 93 ЧЕЛОВЕК

Новости Пятница, 03 сентября 2021 13:29
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ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 93 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 3 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 2 сентября проведено у 323 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 93 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 63 пациента, в тяжелом состоянии 16 человека, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 24 пациента, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 23, в Гагрской ЦРБ – 16, 4 человека в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 70 пациентов, 6 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

В Гудаутской ЦРБ скончались два пациента: мужчина 72-х лет и женщина 69-ти лет.

В Сухумской инфекционной больнице умер мужчина 81-го года и женщина 84-х лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 25417 человек. Зарегистрировано 384 летальных случая. Выздоровели 21399 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 03 сентября 2021 13:32

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