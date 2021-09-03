ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 93 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 3 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 2 сентября проведено у 323 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 93 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 63 пациента, в тяжелом состоянии 16 человека, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 24 пациента, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 23, в Гагрской ЦРБ – 16, 4 человека в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 70 пациентов, 6 человек в тяжёлом состоянии здоровья.