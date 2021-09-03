ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПОГОДЫ

Сухум. 3 сентября 2021. Абхазия-Информ. Непогода стала причиной того, что были поваленные деревья и сорваны крыши с нескольких домов в разных районах республики. В частности, в Гудауте, частично или полностью сорвало кровлю с двух частных домов по ул. Гарцкия и Агрба. Причём одну из сорванных крыш забросило на железнодорожные пути в районе вокзала.

Там же, в Гудауте, по Гагрскому шоссе упало дерево на проезжую часть.