ПОЗДРАВЛЕНИЕ КУРСАНТАМ

Сухум. 3 сентября 2021. Абхазия-Информ. Глава спасательного ведомства, генерал-лейтенант Лев Квициния поздравил курсантов из Абхазии, обучающихся в профильных вузах МЧС России и в Ярославском государственном медицинском университете, с началом нового учебного года.

По словам министра, подготовка высокопрофессиональных кадров является одним из основных приоритетов в деятельности министерства на долгосрочную перспективу.

Лев Квициния особо подчеркнул, что на курсантах из Абхазии лежит серьезная ответственность в деле приобретения и качественного применения полученных знаний, и пожелал курсантам успехов в учебе.