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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕН ШОРТ-ЛИСТ ПРЕМИИ ИСКАНДЕРА

Новости Пятница, 03 сентября 2021 14:09
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УТВЕРЖДЕН ШОРТ-ЛИСТ ПРЕМИИ ИСКАНДЕРА

Сухум. 3 сентября 2021. Абхазия-Информ. Жюри и оргкомитет утвердили короткий список Международной премии имени Фазиля Искандера в пяти номинациях. Об этом сообщается на сайте премии.

В шорт-лист в этом году вошли в номинации «Киносценарии и драматургия» Чкадуа Ибрагим с киносценарием «День жизни, или Фазиль Искандер» и Гармелия Наур со сценарием полнометражного художественного фильма «Ореховая лихорадка», в номинации «Бесценное достояние», Начкебиа Даур с рассказами «Жертвоприношение», «Сказка» и «Колодец».

В короткий список также вошли прозаики, поэты и киносценаристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Иванова, Королева, Красноярска, Тольятти, Алматы (Казахстан), Еревана (Армения), Кишинева (Молдова), Кфар-Савы (Израиль), Минска (Беларусь), Сухума (Абхазия), Ужгорода (Украина). Премия была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года.

«Премия имени Фазиля Искандера с каждым годом становится все значимей и значимей. Возникают и утверждаются в литературе новые имена. В конкурсе со все большей охотой принимают участие крупные, хорошо известные в России и за ее пределами писатели. И этому есть объяснение: для многих и многих притягательна сама фигура великого мастера, его широкий взгляд на жизнь и умение видеть в этой жизни не только тьму, но и яркий, радостный свет», – сказал президент Русского ПЕН-центра, председатель жюри премии Евгений Попов.

Вице-президент Русского ПЕН-центра, член жюри премии Борис Евсеев, отметил, что Фазиль Искандер выделяется даже в ряду крупнейших, сходных с ним по мироощущению, писателей ХХ века, таких как Жоржи Амаду, Хорхе Луис Борхес, Милорад Павич.

«Его Абхазия – тесно связанная с Россией – стала всемирным литературно-культурным явлением. Интересно, что и в нашем конкурсе присутствует обилие авторских манер и стилей, приносимых из разных уголков России, стран СНГ и дальнего зарубежья, но служащих, как это было характерно и для Искандера, высшим целям добра, справедливости, красоты», – добавил Евсеев.

Лауреаты конкурса будут названы в декабре 2021 года.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 03 сентября 2021 14:12

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