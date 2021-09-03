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Абхазия Информ

ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОСТАНОВКА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В СИНОПЕ

Новости Пятница, 03 сентября 2021 14:20
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ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОСТАНОВКА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В СИНОПЕ

Сухум. 3 сентября 2021. Абхазия-Информ. Одна из двух самых больших остановок общественного транспорта Сухума находится в Синопе. Многие годы она находилась в удручающем состоянии. Микрорайон достаточно густонаселенный и наличие функционирующей остановки необходимо жителям.

Два месяца назад в столичной администрации решили реконструировать остановку. Работу выполняли рабочие «Горстройпроекта», а контролировать весь процесс поручили замглавы Сухума Автандилу Сурманидзе.

«Эту остановку никто не трогал лет 29. Она была в безобразном состоянии. По поручению главы администрации города Сухум было решено ее отреставрировать. Но, как вы видите сделать это не получилось и мы полностью заново ее отстроили. И, по-моему, неплохо получилось», – говорит замглавы Сухума.   

Автандил Сурманидзе был скрупулезен в деталях. Заставил даже дважды перекрасить лавочки на остановке и нанести для красоты лак, а не цветную краску. Сам же выбирал настенную мозаичную плитку в Краснодаре, по его предложению сделана и подсветка на остановке.

После завершения ремонта результатом остался доволен не только столичный чиновник, но и местные жители, для которых все и было сделано.

Наталья Ширяева рассказывает, что давно уже под старую остановку никто не становился, так как она представляла опасность для людей.

«Мы просто под ней боялись стоять, там были уже дырки. Остановка у нас была под нашими зонтами. А сейчас просто великолепно! Спасибо огромное администрации города», – сказала Наталья Ширяева.

Депутат Народного собрания Лаша Ашуба, который избирался по округу, в который входит и Синоп, знает о нуждах своих избирателей, постоянно мониторит их запросы.  

«Может, это не такое большое событие для города, но определенно значимое событие для нашего района. Остановка всегда очень востребована, но находилась в аварийном состоянии. Ею пользуется огромное число жителей: здесь расположены два детских сада, школа, в летний период в районе живет много туристов. И все пользуются остановкой общественного транспорта. Хочу поблагодарить администрацию города во главе с Бесланом Эшба, его заместителя Автандила Сурманидзе, что они проявили инициативу и помогли в ремонте этой остановки. Выражаю благодарность и от лица жителей района, им очень нравится», – сказал Лаша Ашуба.

Положительно оценил работу и глава города Сухум Беслан Эшба. Со специалистами «Горстройпроекта» мэр осмотрел и остановку на противоположной стороне улицы. Администрация города решила и ее привести в порядок. В итоге ее полностью демонтируют, так как она не подлежит реконструкции, и установят новую.

Вандалы спилили даже железные опорные столбы, из-за чего часть крыши обрушилась, а ее остатки накренились.

На днях, после некоторого перерыва возобновили движение троллейбусы по маршруту «Тхубун-Маяк», останавливающиеся в том числе и в Синопе. Специалисты устранили многочисленные обрывы, вызванные недавней стихией.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 03 сентября 2021 14:21

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