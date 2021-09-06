ПЛАН ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН НА 119,5%

Сухум. 6 сентября 2021. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекции по городу Сухум и районам за восемь месяцев 2021 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 1959,7 млн руб. при плане 1640,1 млн руб. Выполнение составило 119,5%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 319,6 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составила 146,1%, что в суммарном выражении составила 617,9 млн руб.

Поступления налоговых платежей по районам за восемь месяцев 2021 года составили: