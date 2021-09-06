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Абхазия Информ

ПЛАН ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН НА 119,5%

Новости Понедельник, 06 сентября 2021 12:11
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ПЛАН ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН НА 119,5%

Сухум. 6 сентября 2021. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекции по городу Сухум и районам за восемь месяцев 2021 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 1959,7 млн руб. при плане 1640,1 млн руб. Выполнение составило 119,5%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 319,6 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составила 146,1%, что в суммарном выражении составила 617,9 млн руб.

Поступления налоговых платежей по районам за восемь месяцев 2021 года составили:

По г. Сухум – при плане 942,6 млн руб. поступило 1038,6 млн руб. выполнение 110,2%;

По Гагрскому району – при плане 344,2 млн руб. поступило 459,6 млн руб. выполнение 133,5%;

По Гудаутскому району – при плане 106,9 млн руб. поступило 170,4 млн руб. выполнение 159,5%;

По Сухумскому району – при плане 70,9 млн руб. поступило 115,1 млн руб. выполнение 162,3%;

По Гулрыпшскому району – при плане 35,1 млн руб. поступило 50,6 млн руб. выполнение 144,3%;

По Очамчырскому району – при плане 102,3 млн руб. поступило 80,9 млн руб. выполнение 79,1%;

По Ткуарчалскому району – при плане 13,5 млн руб. поступило 14,9 млн руб. выполнение 110,6%;

По Галскому району – при плане 24,7 млн руб. поступило 29,6 млн руб. выполнение 119,8%.

Поступление налоговых платежей в бюджет, администрируемых Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия за август текущего года составили – 352,6 млн руб. при плане 285,6 млн руб. Выполнение плана за август 2021 г. составило – 123,5%.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 06 сентября 2021 12:13

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