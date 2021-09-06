В АГУ СОСТОИТСЯ ЛЕКЦИЯ АНДРАНИКА МИГРАНЯНА «РОССИЯ И АБХАЗИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

Мероприятие проводит Союз журналистов Абхазии совместно с международным медиаклубом «Формат-А3», который много лет занимается организацией встреч с самыми яркими представителями российской и европейской интеллектуальной элиты. Теперь этот проект, объединяющий журналистов бывших советских республик, приходит и в Абхазии.

Тема лекции: «Россия и Абхазия в современном мире».

Андраник Мигранян хорошо знаком с республикой и еще с 90-х годов неоднократно заявлял о том, что является сторонником признания государственного суверенитета Абхазии со стороны Российской Федерации.

«Мы все испытывали огромное чувство гордости и радости, когда видели неукротимый дух народа, который боролся за свою независимость. Я знаю, что это такое, когда малочисленный народ, потерявший свою государственность в течение тысячелетий, обретает эту независимость и государственность. Это величайшее достижение для народа, это подъем национального духа. И мы с друзьями поддерживали это как могли… Трудно также переоценить роль российского общественного мнения. Симпатии однозначно были на стороне абхазского народа, потому что чувство справедливости все-таки имеет глубокие корни», – сказал Мигранян в 2018 году на международной конференции в Сухуме, организованной Министерством иностранных дел Абхазии.

В марте 2019 года Андранику Миграняну было присвоено звание почетного доктора Абхазского государственного университета.

Обретение статуса независимого государства, гарантированного одной из ядерных сверхдержав – Россией – Мигранян считает фантастическим достижением для Абхазии.

Признав независимость Абхазии, Россия выступила гарантом ее существования в качестве независимого государства и мирного будущего абхазского народа. Межгосударственные отношения развиваются на основе союзничества и стратегического партнерства, подписано более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе, Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

«Россия не только признала независимость Абхазии и Южной Осетии, но и гарантировала им безопасность, что очень важно», – уверен эксперт.

Обстановка в кавказском регионе обуславливает особую актуальность сотрудничества России и Абхазии в сфере безопасности. Но и не только: развитие экономики, привлечение российских инвестиций, развитие туризма, являющийся одной из бюджетобразующих отраслей, перспектива сотрудничества Абхазии с ЕАЭС дает Абхазии исторический шанс вместе с Россией реагировать на международные вызовы.

Об этом, но и не только пойдет речь на встрече Андраника Мовсесовича Миграняна в Абхазском Государственном Университете.

Встреча А.Миграняна с преподавателями и студентами международного отделения АГУ, а также членами Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии состоится в амфитеатре университета 9 сентября в 11:00.

10 сентября в 11:00 в Конференц-зале «Дома Москвы» состоится пресс-конференция А. Миграняна для абхазских журналистов.

Все встречи будут организованы с учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

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Андраник Мигранян родился в 1949 г. в Ереване, Армения. Окончил МГИМО по специальности "референт-международник" (1972 г.) и аспирантуру Института международного рабочего движения АН СССР (1975 г.). Кандидат исторических наук. Автор нескольких сотен статей по проблемам истории и политологии, автор книг "Демократия и нравственность" (1989 г.), "Россия в поисках идентичности" (1997 г.), "Россия - от хаоса к порядку?" (2001 г.).

В последнюю четверть века гость клуба был свидетелем многих политических событий как в России, так и в США. Он встретил перестройку ведущим научным сотрудником Института международных экономических и политических исследований Российской академии наук. Позже, в 1992-1993 годах, руководил Центром по изучению социально-политических проблем и межгосударственных отношений СНГ в Институте международных политических и экономических исследований Российской академии наук (РАН). В девяностые годы занимал должность главного советника Комитета по международным отношениям Верховного Совета России, был членом Президентского совета и главным экспертом Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Государственной Думы РФ.

В 1990-91 г.г. читал лекции по экономике и политологии в Университете Сан-Диего (США). Параллельно проводил семинары, выступал с лекциями в разных городах Америки, в частности в Колумбийском университете, Стенфорде и Кембридже.

В 2008-2015 гг. снова приехал в США, где возглавил нью-йоркское представительство Института демократии и сотрудничества.

С сентября 1995 года по 2007 год и с 2015 года – профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО.