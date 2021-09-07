ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 25622 ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 6 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 399 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 93 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 52 пациента, в тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 15 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 25 пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 23, в Гагрской ЦРБ – 16, 5 человека в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 62 пациента, 8 человек в тяжёлом состоянии здоровья.