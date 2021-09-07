ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 25622 ЧЕЛОВЕКА
Сухум. 6 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 399 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 93 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 52 пациента, в тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 15 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 25 пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 23, в Гагрской ЦРБ – 16, 5 человека в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 62 пациента, 8 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 25622 человека. Зарегистрировано 387 летальных случаев. Выздоровели 21525 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.