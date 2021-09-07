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Абхазия Информ

СИТУАЦИЮ С ПОСТАВКАМИ ТОПЛИВА ОБСУДИЛИ В МИНЭКЕ

Новости Вторник, 07 сентября 2021 11:01
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СИТУАЦИЮ С ПОСТАВКАМИ ТОПЛИВА ОБСУДИЛИ В МИНЭКЕ

Сухум. 7 сентября 2021. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела совещание с руководителями топливных компаний «Абхазтоп», «АЗиД» и «Роснефть» при участии директора РУП «Абхазская железная дорога» Арсоуа Читанава, на котором обсудили текущую ситуацию с топливом в стране.

Проблемы с поставками топлива связаны с загруженностью Северо-Кавказской железной дороги в летний сезон.

«В летний туристический сезон с мая по сентябрь на СКЖД увеличивается количество поездов в южном направлении. В 2021 году количество пассажирских поездов увеличилось на 100 пар. Задержки с поставками связанны с приоритетностью пропуска пассажирских поездов на железной дороге, поскольку у железной дороги в приоритете пассажирские составы. С 23 августа скопление вагонов с нефтепродуктами на разных станциях СКЖД составило порядка 140», – констатировала Кристина Озган.

В августе текущего года сроки доставки грузов увеличились в два раза. В обычное время доставка занимает 7-10 дней.

В связи с критической ситуацией, связанной с простоем (15-20 дней), Министерство экономики обратилось в Минтранс России и ООО «РЖД» с просьбой оказать содействие в обеспечении поставок. При поддержке коллег из России с 23 августа по 6 сентября в республику было ввезено 134 вагона с нефтепродуктами общим количеством свыше 7 тысяч тонн. В настоящее время еще 136 вагонов с нефтепродуктами в количестве 8 160 тонн ожидают отправки на разных станциях РЖД.

Рекордный за послевоенные годы курортный сезон также сказался на ситуации с топливом и возникновении его дефицита и ажиотажного спроса. По сравнению с 2019 годом потребление топлива в стране выросло в два раза.

Говоря о росте цен на бензин, Озган отметила, что с ноября прошлого года стала складываться сложная ситуация, и за это время цена увеличивалась трижды.

Также необходимо отметить, что по состоянию на 1 сентября за восемь месяцев практически выбрана годовая квота беспошлинного ввоза.

«Мы обращались в этой связи к Министерству экономики об увеличении квоты еще на 40 000 тонн. На прошлой неделе здесь присутствовали коллеги из Минэнерго и Минэкономразвития, которые поддержали инициативу абхазской стороны, в ближайшее время протокол об изменении объема квоты будет согласован. Несмотря на то, что ситуация непростая, она не настолько критичная, чтобы было необходимо запасаться топливом на неделю вперед», – сказала министр.

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 07 сентября 2021 11:02

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