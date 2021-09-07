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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Новости Вторник, 07 сентября 2021 11:03
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ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 7 сентября 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на т/п «Ингур» при попытке незаконного перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия подвергнута досмотру ручная кладь гражданина, следовавшего в Республику Грузия. В результате досмотра обнаружена и изъята табачная продукция с акцизными марками Республики Абхазия в количестве 1000 шт.

В тот же день после досмотра ручной клади гражданина, следовавшего в Республику Грузия, обнаружена и изъята табачная продукция с акцизными марками Республики Абхазия в количестве 1 600 шт.

Затем еще у одного гражданина следовавшего в Республику Грузия, в результате досмотра была обнаружена и изъята табачная продукция с акцизными марками Республики Абхазия в количестве 1 200 шт.

Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на т/п «Ингур» при попытке незаконного перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия была подвергнута досмотру ручная кладь гражданина, следовавшего в Республику Грузия. В результате досмотра была обнаружена и изъята табачная продукция с акцизными марками Республики Абхазия в количестве 2 400 шт.
Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

***

В зоне таможенного контроля должностными лицами СГБ Республики Абхазия в ходе реализации оперативной информации совместно с должностными лицами таможенного поста «Псоу» было остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство. В результате досмотра салонного отделения была обнаружена незадекларированная табачная продукция в количестве 19 640 шт.

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В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на стационарном посту ГАИ «Мачара» совместно с должностными лицами ОВД Гулрыпшкого района МВД Республики Абхазия остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Республики Абхазия.  В ходе досмотра в багажном отделении обнаружены аппараты для извлечения криптовалюты в количестве 9 единиц и блоки питания к ним в количестве 9 единиц без соответствующих товаросопроводительных документов на общую стоимость 347 500 руб.
Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК. 

*** 

На посту «Псоу» была остановлена и подвергнута досмотру вещей, находящихся при ней гражданка Российской Федерации. В ходе досмотра ручной клади была обнаружена незадекларированная парфюмерная и косметическая продукция на общую стоимость 30 000 руб. 

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По данному правонарушению вынесено постановление о наложении административного взыскания.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 07 сентября 2021 11:48

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