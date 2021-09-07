ЕВРЕИ ОТМЕЧАЮТ НАСТУПЛЕНИЕ РОШ ХА-ШАНА

Этот праздник имеет мало чего общего с привычным для всех пониманием Нового года. Никакого шампанского и мандаринов, никаких фейерверков и вообще ни малейшего намека на безудержное веселье. Рош Ха-Шана – это время переосмысления прожитого, покаяния и надежды на будущее.

Сухум. 7 сентября 2021. Абхазия-Информ. Один из самых значимых праздников Рош Ха-Шана или Еврейский Новый год в 2021 году отмечают евреи Абхазии. Праздник длится два дня – 7 и 8. В Сухумской синагоге на праздничный обед соберутся члены еврейской общины.

Почему еврейский Новый год отмечается осенью

Рош Ха-Шана приходится на начало месяца тишрей – седьмого месяца еврейского календаря. Календарь этот лунно-солнечный, а значит, и еврейские праздники являются подвижными относительно календаря гражданского.

Первым месяцем считается весенний месяц авив, называемый также нисан. Он приходится на март-апрель григорианского календаря.

Соответственно, седьмой месяц тишрей выпадает на сентябрь-октябрь. Евреи считают, что Бог сотворил мир именно в седьмой месяц. Поэтому с него и ведется летоисчисление.

С этим праздником связано сотворение первых людей, вкушение запретного плода, окончание Всемирного потопа, чудесное спасение Исаака во время жертвоприношения и другие важные события библейской истории.

Значение Еврейского Нового года

Рош Ха-Шана, или еврейский Новый год 2021 – это не только день сотворения мира, но и день суда. То есть, в день рождения мира Бог судит этот мир. Главная задача человека в эти праздничные дни – вспомнить обо всем, что случилось за год, прислушаться к голосу совести, признаться себе во всех своих недобрых поступках и искренне в них раскаяться.

Праздником Рош Ха-Шана начинаются 10 дней молитв и раскаяния, называемые «Дни трепета». Их кульминацией становится следующий праздник – Йом-Киппур – день примирения. Считается, что в начале этого периода Бог восседает на престоле справедливого судьи и внимательно оценивает поступки всех людей. Но затем Бог "пересаживается" на престол милосердия и дает людям еще один шанс исправиться.

Перед Богом в это время открыты три книги. В первой записаны имена праведников, чьи добрые дела перевешивают злые. Вторая книга содержит имена грешников, тех, кто чаще совершал недобрые поступки. И, наконец, в третьей книге, той, что лежит посередине, записаны имена большинства людей. Они не праведники, но и не отпетые грешники. Чаши их весов с добрыми и злыми поступками находятся, так сказать, в равновесии. Именно у этих людей есть шанс исправить свою участь искренним покаянием.

Таким образом, еврейский Новый год – это и начало человеческой истории, и Божий суд, и возможность обновить отношения с Богом, совершить "перезагрузку".

Традиции еврейского нового года

Самым ярким событием праздника является трубление в шофар – бараний рог. Это действо глубоко символично. Звук шофара призывает верующих на Божий суд. Но бараний рог напоминает и о том агнце, которого Авраам принес в жертву вместо своего сына Исаака. Это символизирует готовность каждого верующего к самопожертвованию.

Существуют и другие толкования этого обычая. Считается, что звуки шофара достигают небес и сбивают с толку сатану, который в этот момент докладывает Богу обо всех человеческих грехах. Обвинителя оглушают трубные звуки и он не может прочесть весь свой обличительный список.

На протяжении двух праздничных дней евреи ходят в синагогу, чтобы молиться и слушать священные звуки шофара, взывающего к человеческой совести. В эти дни решается, каким будет следующий год для каждого члена общины. Кого-то ждет удача и почет, а кого-то горе и болезни.

Существует еще один обряд, связанный с еврейским Новым годом. Он называется ташлих и символизирует избавление от грехов уходящего года. Верующие собираются на берегу какого-либо водоема, читают молитвы и вытряхивают в воду крошки из карманов, как бы скармливая свои грехи рыбам.

Какие угощения подаются на еврейский новый год

Традиционным фруктом, связанным с еврейским Новым годом считается гранат. Но в регионах, где гранаты не росли, их заменяли яблоками. Частью трапезы непременно является мед, чтобы наступающий год был сладким. Пожелание сладкого года является частью традиционного новогоднего поздравления.

Часто на стол подается рыба, и непременно с головой, чтобы, как принято говорить, «быть в глове, а не в хвосте». Тем более и само название праздника Рош Ха-Шана буквально значит «голова года». Подают также нарезанную кружками морковь, напоминающую золотые монеты, потому что в судьбоносные дни Нового года определяется и материальное благосостояние человека на будущий год. Обязательно присутствует на празничном столе круглый, в форме венка, хлеб хала. Такая форма является символом цикличности времени.

Категорически запрещено вкушать горькую и кислую пищу, чтобы наступающий год не принес горести и беды. Не принято есть орехи, потому что числовое значение слова «орех» на иврите равно числовому значению слова «грех». А о грехе в это время упоминать нельзя ни в коем случае.