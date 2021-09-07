ПЛАН ПО ТАМОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖАМ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН НА 134%

Сухум. 7 сентября 2021. Абхазия-Информ. За август месяц 2021 года при плановом показателе по таможенным платежам в размере 176,5 млн. руб. таможенными органами начислено 235,9 млн. руб., план за август месяц выполнен на 134%.



По итогам 8 месяцев начисления таможенных платежей по состоянию на 01.09.2021 составило 1 млрд.670,6 млн. руб. План за 8 месяцев 2021г. в размере 1 млрд.243,8 млн. руб. выполнен на 134% (+ 426,8. руб.).

Показатели по начислению таможенных платежей за 8 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 579,9 млн руб., а в сравнении с 2019 годом увеличение на 513,1млн. руб.