ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 94 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 7 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 367 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 94 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 47 пациентов, в тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 21 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 17, в Гагрской ЦРБ – 17, 4 человека в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 60 пациентов, 8 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Гудаутской ЦРБ скончался пациент 62 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 25716 человек. Зарегистрировано 388 летальных случаев. Выздоровели 21760 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.