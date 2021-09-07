ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 94 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 7 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 367 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 94 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 47 пациентов, в тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 21 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 17, в Гагрской ЦРБ – 17, 4 человека в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 60 пациентов, 8 человек в тяжёлом состоянии здоровья.