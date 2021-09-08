В СУХУМЕ НАХОДИТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУССКО-ГЕРМАНСКОГО СОЮЗА «ГЕРУССИЯ»

Сухум. 8 сентября 2021. Абхазия-Информ. В Абхазию из Германии приехал общественный деятель, аналитик, предприниматель и инициатор русско-германского союза "ГЕРУССИЯ" Вячеслав Сейвальд.

Цель поездки в Абхазию - отдать дань памяти гражданину Абхазии, политическому обозревателю, блогеру и меценату из Швейцарии Манфреду Петричу.

Меценат Манфред Петрич неоднократно помогал абхазскому драмтеатру, принимал участие в организации гастролей театра.

Вот и сейчас продолжая добрые традиции и деятельность Петрича, услышав о проблемах, его друг Вячеслав Сейвальд внёс вклад в текущий ремонт крыши Абхазского театра.

«Хотим выразить огромную благодарность за проявленную инициативу», - отмечается в сообщении на странице Абхазского театра в соцсети Фейсбук.