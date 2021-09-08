БАГНАР ГЭС ВЫСТАВЛЕНА НА КОНКУРС ПО ПРИВАТИЗАЦИИ

Согласно Закону Республики Абхазия “О приватизации муниципальной и республиканской собственности” от 5 августа 2016-ого года №4219-C-V выставляются на конкурс следующие объекты: бывшая Багнар «ГЭС», адрес объекта: РА, Гагрский район, с. Хышха, общая площадь объекта – 491,18 кв.м., начальная цена продажи 1 324 583,53 (один миллион триста двадцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят три рубля 53 коп.), восстановление и запуск объекта в эксплуатацию в течение трех лет с изменением целевого назначения, объем инвестиций не менее 5 000 000 руб.

Приём заявок на приватизацию объектов осуществляется в здании Администрации Гагрского района по адресу: г. Гагра, проспект В. Ардзинба, 145 в кабинете №10.